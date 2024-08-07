Генерала Попова не выпустили из-под домашнего ареста

Военный суд Москвы отклонил жалобу генерала Ивана Попова, бывшего командующего 58-й армией ВС РФ, на решение перевести его под домашний арест на время расследования по делу о хищении, сообщает РИА Новости .

Попов был задержан по подозрению в крупном хищении. По данным следствия, он причастен к краже более 1,7 тыс. тонн металлопрокатных изделий, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи.

Украденные материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений, а их общая стоимость составила свыше 100 млн рублей. При этом бывший генерал за свое потворство правонарушению должен был получить всего 1 млн рублей.

После задержания подозреваемого 235-й гарнизонный военный суд перевел Попова под домашний арест до 11 октября.

Ранее сообщалось, что губернатор Севастополя уволил своего и. о. замглавы за коррупцию. Об этом он сообщил в социальных сетях, посетовав, что еще остались те, кто надеется, что воровство сойдет им с рук.