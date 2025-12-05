Адвокат покупательницы квартиры Долиной отказалась от ТВ-разборок в пользу суда

Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Полины Лурье, купившей у певицы Ларисы Долиной квартиру в Москве, прокомментировала недавнее появление артистки в телеэфире. Юрист в интервью РЕН ТВ четко обозначила позицию своей клиентки: намерена разрешать спор исключительно в судебном порядке, а не в публичном пространстве.

Свириденко заявила, что Лурье рассчитывает на справедливое и законное решение и по этой причине отказалась от участия в программе Первого канала, посвященной этому делу. Переговоры о досудебном урегулировании, по словам адвоката, завершились безрезультатно. Предложение певицы о поэтапном возврате 112 миллионов рублей, полученных за квартиру, было признано неудовлетворительным.

Юрист пояснила, что схема возврата денег без учета инфляции и возможных процентов, которые могли бы быть получены при размещении суммы в банке, является абсолютно неприемлемой и несправедливой для ее клиентки. Свириденко подчеркнула, что Полина Лурье не стремится извлечь выгоду из сложившейся ситуации, но и не согласна на кабальные условия.

Напомним, Лариса Долина стала жертвой мошенников летом 2024 года, в результате чего была вынуждена продать квартиру в Хамовниках. Покупательницей выступила Полина Лурье. В конце ноября 2025 года суд, рассмотрев жалобу Лурье, постановил оставить жилье в собственности певицы, однако финансовый спор о судьбе уплаченных денег остается нерешенным.

