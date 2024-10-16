Адвокат раскритиковал визит женщины с дочкой-квадробером в ветклинику

Эксперт назвал этот поступок неисполнением родительских обязанностей и основанием для проверки со стороны властей.

В Подмосковном Серпухове мать привела свою 12-летнюю дочь-квадробера на вакцинацию от бешенства в ветеринарную клинику, что вызвало широкий общественный резонанс. Свою оценку касательно этой ситуации в беседе с Инфо24 дал известный российский адвокат Сергей Жорин.

Эксперт предостерег о возможных серьезных последствиях, если женщина самостоятельно приобретет вакцину и сделает ее дочери. В связи с этим прокуратура и Следственный комитет России могут инициировать проверку.

К слову, представители организации «Ветераны России» уже обратились к государственным органам с просьбой признать квадроберов экстремистской организацией и запретить их деятельность.

Ранее подросток-квадробер объяснила, почему примкнула к субкультуре.