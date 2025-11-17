Адвокат раскрыл возможный сценарий для обвиняемой в убийстве сына в Балашихе

Жительницу Балашихи, подозреваемую в убийстве собственного малолетнего сына, могут направить на принудительное лечение вместо тюремного заключения. Такой вариант развития событий в комментарии для NEWS.ru допустил член Адвокатской палаты Москвы Леонид Исаев.

Эксперт пояснил, что судьбу обвиняемой предопределит заключение судебно-психиатрической экспертизы, которая является обязательной в подобных делах. Именно она установит, находилась ли женщина в состоянии вменяемости в момент совершения инкриминируемого ей деяния.

Адвокат уточнил, что в случае признания подсудимой невменяемой уголовное наказание в виде лишения свободы будет заменено принудительными мерами медицинского характера. На практике это означает содержание в психиатрическом стационаре со строгим режимом наблюдения.

Теоретически, после полного излечения пациент может быть освобожден, однако Исаев отметил, что в данном конкретном случае вероятность полного излечения крайне низка, что фактически предполагает пожизненную изоляцию в специализированном медучреждении.

Ранее сообщалось, что подозреваемая в убийстве сына в Балашихе проявляла трепет только к кошкам.