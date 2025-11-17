Подозреваемая в убийстве сына в Балашихе проявляла трепет только к кошкам

В ходе расследования жуткого преступления в Балашихе, где мать предварительно обезглавила собственного шестилетнего сына, всплыли шокирующие детали ее поведения. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza, во время задержания женщина проявляла беспокойство не о судьбе своей девятилетней дочери, а о благополучии четырех кошек.

Как сообщает издание, 31-летняя подозреваемая, по словам ее собственной матери, никогда не испытывала теплых чувств к детям. Бабушка погибшего мальчика отметила, что ее дочь постоянно ругала старшую, девятилетнюю девочку, находя поводы для критики в любом пустяке.

Кардинально иным было отношение женщины к домашним питомцам. К своим четырем кошкам она проявляла исключительную заботу и трепет. Именно эта привязанность проявилась в момент задержания, когда подозреваемая в страшном преступлении в первую очередь интересовалась, кто теперь будет ухаживать за ее животными.

Ранее сообщалось, что мать ребенка, чью голову нашли в пруду, делала «эксперименты с сознанием» и считала себя ведьмой.