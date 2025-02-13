Адвокат рассказал, как пытались добиться освобождения Винника

По словам юриста, освобождение Винника было нелегким: его пытались добиться годами, а его представители работали над этим активно в последние несколько месяцев. Занимались преимущественно держа контакт с администрацией США.

«Мы активно занимались лоббированием со старой администрацией и последний месяц — с новой администрацией, чтобы наш клиент был освобожден, скажем так, под любым соусом. То есть либо речь идет о президентской амнистии, либо о досрочном освобождении, либо об обмене», — заявил Бух.

Напомним, 12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили обмен заключенными, не раскрывая всех имен. Позже оказалось, что к обмену на Марка Фогеля подготовили Александра Винника.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за телефонный разговор длиной почти в полтора часа.