Адвокат рассказал о дальнейшей судьбе москвича, который подглядывал за квартирантками

Девушки могут подать на него иски о возмещении морального вреда. Об этом в беседе с Инфо24 заявил известный российский адвокат.

Накануне в Москве две девушки обнаружили на съемной квартире скрытые видеокамеры, установленные хозяином. По словам адвоката Сергея Жорина, в данном случае мужчину могут признать виновным по ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

В зависимости от конкретных обстоятельств (характер записей и их дальнейшее использование) хозяину квартиры вправе предъявить обвинения и по другим основаниям. Также эксперт отметил, что девушки вполне себе могут подать гражданские иски о возмещении морального вреда как в рамках уголовного дела, так и в отдельном порядке.

Полиция уже обнаружила несколько камер, предназначенных для незаконной слежки. Хозяин квартиры признался, что видеозаписи транслировались на его личные устройства. Ранее его соседи рассказывали, что они не замечали за ним никаких странностей. Мужчина всегда вел себя достаточно тихо.