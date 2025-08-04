Адвокат рассказал о юридических последствиях ЭКО при разводе

Российские пары, прибегающие к ЭКО, могут столкнуться с серьезными юридическими и этическими дилеммами при разводе из-за неопределенного статуса оставшихся эмбрионов. Адвокат Виталий Недбай поясняет, что эмбрион не подпадает под традиционные юридические категории — он не признается ни полноценным субъектом права, ни обычным имуществом. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что единственным рабочим инструментом в таких спорах становится информированное добровольное согласие, подписанное супругами до начала процедуры ЭКО. В этом документе критически важно заранее предусмотреть все возможные сценарии: судьбу эмбрионов при разводе, прекращении программы или других существенных изменениях.

Проблема усугубляется отсутствием четкого регулирования в российском законодательстве. Судебная практика, как указывает Недбай, неоднозначна. Хотя Конституционный Суд РФ признал право женщины использовать эмбрионы после смерти мужа (если он дал прижизненное согласие), ключевым для любых решений остается обязательное согласие обоих участников программы. Простой записи в договоре с клиникой или устного заявления в такой деликатной ситуации будет недостаточно.

Эксперт резюмирует: чтобы предотвратить будущие конфликты и судебные тяжбы, парам необходимо заранее, еще на старте репродуктивного пути, детально обсудить и письменно закрепить в информированном согласии свою позицию относительно эмбрионов на все случаи жизни, особенно на случай расставания. Это единственный способ обеспечить правовую определенность.

Ранее сообщалось, что в США родился ребенок из эмбриона, хранившегося 30 с половиной лет.