Адвокат рассказал о штрафах за неправильную установку уличного туалета

Неправильно установленный уличный туалет может обернуться для владельца участка не только штрафом, но и судебным иском от соседей. Адвокат Давид Тарановский в беседе с ТАСС объяснил, какие риски ждут дачников и владельцев частных домов.

Штраф за нарушение санитарных норм при установке туалета прямо в законе не прописан, однако такое нарушение подпадает под статью 6.3 КоАП РФ. Формально гражданину грозит предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. Но на практике, как отметил эксперт, сумма может достигать 5 тысяч рублей.

Однако самое серьезное последствие — это не штраф, а возможные разбирательства с соседями. Если они докажут, что из-за расположения туалета у них испортилась вода в колодце или неприятный запах мешает жить, суд может обязать владельца устранить нарушения или даже перенести постройку за свой счет. Более того, если туалет возведен самовольно и с нарушением норм, его могут обязать снести.

Адвокат отметил, что в 2026 году контроль за соблюдением санитарных требований стал строже. Основные претензии возникают не из-за самого факта наличия туалета, а из-за несоблюдения так называемых санитарных разрывов — минимальных расстояний до соседского дома, колодца, забора и других объектов.

