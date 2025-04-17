Адвокат Салкин пояснил дачникам, что запрещено строить у забора

Как правило, собственнику принадлежит весь земельный участок. Тем не менее имеются ограничения в его хозяйственном использовании, которые основаны на санитарно-бытовых нормах и нормах противопожарной безопасности. Адвокат Михаил Салкин рассказал, что нельзя строить у забора. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, во избежание штрафов жилой дом должен находиться не менее трех метров от границы соседнего участка, хозпостройки — не менее одного метра от забора, строения для содержания мелкого скота и птицы — не менее четырех метров от границы.

Юрист пояснил, что также существуют определенные нормы и для посадки и выращивания растений. Так, высокорослые деревья должны находиться на расстоянии не менее четырех метров от границы участка, среднерослые деревья — не менее двух метров, кустарники — не менее одного метра от границы.

По его мнению, за нарушение дачника могут оштрафовать. Сумма штрафа, как правило, не превышает двух-трех тысяч рублей. Тем не менее в случае серьезного нарушения сосед может потребовать через суд сноса здания как построенного с нарушениями.

Ранее сообщалось, что дачников предупредили об опасности удобрений.