Дачников предупредили об опасности удобрений

Ведущий эксперт Михаил Лебедев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал , что почва на даче может быть заражена, что представляет опасность для садоводов.

По словам эксперта, почва может содержать в себе инфекционное заболевание — стобняк. Его возбудителем выступает спорообразующая палочковидная бактерия. Она может спокойно жить в земле без кислорода, даже в течение многих лет.

Столбнячная палочка может жить в земле, в удобрениях, в садах и на пастбищах.

«В организм человека бактерия попадает через рану, даже небольшую царапину или порез, нанесенную предметом, который имел контакт с почвой. Особую опасность представляют ржавые металлические предметы. Также возможно инфицирование при ожогах», — отметил эксперт.

В человеческом организме возбудитель столбняка размножается, выделяя эндотоксин, который поражает центральную нервную систему. Из этого вытекает сепсис, пневмонии, поражение сердца и другие опасные последствия.

Врач напомнил, что смертность от столбняка достигает 17-25%. Прогнозы часто неблагоприятные. По этой причине важно при любых подозрениях обращаться в больницу.

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