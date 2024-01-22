Адвокат Сальникова: арест Блиновской требуют из-за связи со свидетелем

«Марафон желаний» не уберег автора Елену Блиновскую от проблем с законом. У блогера не нашлось курсов и доводов, чтобы убедить не наказывать за налоговые нарушения. Недавно Федеральная служба исполнения наказаний потребовала, чтобы меру пресечения для Блиновской изменили. Инфоцыганка находится под домашним арестом, но ФСИН просит о заключении под стражу.

По словам адвоката, ситуация может быть связана с тем, что Блиновская общалась со свидетелем. Однако это предположение: подробности неизвестны даже юристу подзащитной.

«Что это за свидетель и что за ситуация с якобы общением, нам неизвестно», — сказала Сальникова.

Напомним, что Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, а также легализации денежных средств в особо крупном размере. Недавно ее также «поймали» на двух эпизодах по ст. 187 УК России «Неправомерный оборот средств платежей». Перед налоговой блогеру выставили счет на 1,4 млрд рублей.

Ранее психологи и юристы объяснили, почему Блиновскую нужно арестовать.