«Уверена, что может посылать всех»: юристы, экономисты и психологи считают, что Блиновскую нужно арестовать

Замоскворецкий суд Москвы сегодня рассматривает вопрос об изменении меры пресечения блогеру Елене Блиновской. СК ходатайствует о ее заключении под стражу. По мнению блюстителей закона, под домашним арестом королева марафонов ухитряется вести себя нескромно и неуместно.

Она продолжает устраивать встречи и онлайн-консультации, за которыми могут стоять новые финансовые махинации. Кроме того, установлена причастность Блиновской по двум новым эпизодам по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Демонстрировать неповиновение бизнес-леди начала едва ли не с первых дней своего домашнего заточения. Изображая скорбную мину в суде, мать троих детей в домашней обстановке гуляет на всю катушку. Во всяком случае, так может показаться, если пролистывать паблики ее друзей. Бизнес-леди постоянно мелькает то на одной тусовке, то на другой. Но следователей заинтересовало не это.

«Новая налоговая проверка деятельности Блиновской показала, что в течение этого срока имели место два новых эпизода по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ. Ей инкриминируется незаконное управление финансовыми средствами», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Марк Милетин.

Напомним, изначально на Блиновскую завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, инфоцыганка не заплатила в казну более 918 млн рублей.

«Сейчас Блиновская обвиняется в том, что получила доступ к нескольким электронным счетам. Как известно, если у тебя есть ключ к счету, ты можешь проводить с ним любые операции. И эта бизнесвумен спокойно переводила средства по своему усмотрению на другие счета без согласования с истинными владельцами этих средств (хотя по факту они ее бизнес-партнеры). На юридическом языке это называется хищением», — пояснил экономист Михаил Беляев.

Блиновская этого обвинения не признает.

«Есть такой психотип людей, когда человек не считает себя кому-то должным. Особенно государству. Блиновская уверена, что со своими миллиардами она может посылать всех, кого хочет. Это верх цинизма. Она уплатила какой-то мизер из того, что должна, и теперь пытается напоказ вести обычный образ жизни. Жить по закону она категорически не согласна», — полагает клинический психолог Анна Волкова.

Ранее Блиновской посоветовали срочно закрыть долг перед налоговой.