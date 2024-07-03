Адвокат Сенина объяснила, зачем Абрамов отложил развод с Алсу

В конце мая 2024 года певица Алсу подала на развод с миллиардером Яном Абрамовым. Пара была вместе 18 лет. Однако бизнесмен решил отложить развод: официально с ходатайством об этом выступил его представитель в ходе заседания. Адвокат Елена Сенина в беседе с KP.RU рассказала, зачем предпринимателю потребовалось идти на этот шаг.

Поклонники Алсу поддерживают ее после развода с Абрамовым, они даже считают, что певица правильно поступила. Ведь, судя по слухам, мужчина изменял неоднократно, и об этом была в курсе вся светская Москва. Однако неожиданно бизнесмен через адвоката решил отложить развод на два месяца с целью примирения. Как бы ни были шокированы этой новостью фанаты, оказалось, что пара и не планировала сходиться.

«Если супруги не заключали брачный договор, а, по всей видимости, нет, то все нажитое в браке подлежит разделу пополам: деньги, недвижимость, компании. Если имущества много и есть бизнес, то всегда лучше договориться мирно, так как судебные тяжбы могут привести к дестабилизации бизнеса, конфликтам с бизнес-партнерами, соответственно, к финансовым потерям», — объяснила адвокат Елена Сенина.

По словам юриста, главное, чтобы Абрамов не вывел часть денег со счетов за время «примирения».

Напомним, что у звездной пары есть две дочери — Сафина и Микелла, а также шестилетний сын Рафаэль.

Ранее СМИ выдвинули версию, что разлучницей Алсу и Абрамова стала бывшая Тиматин.