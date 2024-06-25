KP.RU: разлучницей Алсу и Абрамова оказалась экс-возлюбленная Тимати

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов развелись спустя 18 лет брака. Полагают, что всему виной измены мужчины. Как пишет KP.RU , любовницей была мать ребенка Тимати, блогер Анастасия Решетова.

В соцсетях Решетова решила ответить на вопрос о связях с женатыми мужчинами. Она отреклась от этого, но отметила, что пробовала в такие отношения. По ее словам, за последний год она изменила мнение по поводу таких романов и больше не стала бы с таким сталкиваться. Звездные обозреватели обратили внимание на комментарий Алсу под постом. Она написала короткое «врет» и поставила подмигивающий эмодзи.

Доказательств тому, что Решетова действительно была в любовной связи с Абрамовым, до сих пор нет. Единственная зацепка нашлась под тем же постом. Там некая Элина написала, что блогер и бизнесмен делали визы в Китай. Журналисты KP связались с девушкой и выяснили подробности.

«Я летала в августе в Москву. Встретились со знакомой, которая на тот момент работала в визовом центре Китая. Вот она мне рассказала, что приходили Ян Абрамов и Анастасия Решетова. Она их узнала. Я еще тогда подумала: «Ничего себе инфоповод!». Но не следила ни за кем из них и вообще думала, что Абрамов и Алсу давно разошлись», — рассказала KP.RU Элина.

Не исключено, что Решетова и Абрамов уже давно не общаются. Сама брюнетка утверждает, что ее сердце занято ухажером, который на три года ее старше. Получается, что мужчине 31 год. Абрамову, как известно, 46 лет. При этом, по словам Решетовой, все серьезно: возлюбленный уже подарил кольцо и сделал ей предложение.

Исполнительница Наталья Штурм также уверена, что Абрамов имел связь с бывшей Тимати.

«Там, действительно, адюльтер. С мужем Алсу. И вот Настя Решетова показала букет, колечко… Но ведь она не единственная у него. И дарить колечки Graff он, будучи миллиардером, может каждой, которая приносит ему радость. На месте Решетовой надо было молчать и сидеть тихо, но она чересчур «ярчила». А Алсу «размазала» ее одним словом из четырех букв», — рассказала певица.

Откуда у Натальи Штурм эта информация неизвестно. Она утверждает, что блогер якобы беременна. Однако эти и остальные сведения еще долго придется проверять поклонникам и журналистам, ведь мир звезд буквально стоит на хайпе.

Ранее сообщалось, что брак Алсу и Абрамова мог разрушиться из-за измен.