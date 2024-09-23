Адвокат Сенина: Успенская принципиально хотела получить 90 тыс. руб. от Киркорова

Королева русского шансона Любовь Успенская получила моральную компенсацию в размере 90 тыс. рублей от эпатажного артиста Филиппа Киркорова. Адвокат Елена Сенина добавила, что ее клиентка довольна итогом. Об этом юрист рассказала «Газете.Ru» .

Киркоров должен выплатить моральную компенсацию Успенской в течение 10 дней. Кроме того, за это время он должен удалить порочащий певицу контент на Youtube-канале, из соцсетей и других ресурсов.

«По сути наш иск удовлетворен в полном объеме. Сведения, распространенные Филиппом Киркоровым, о том, что Успенская является попрошайкой, признаны порочащими, несоответствующими действительности. <...> Для нас это было принципиальным вопросом, чтобы компенсация была выше. Состоявшееся решение нас очень устраивает», — отметила адвокат.

Замоскворецкий суд оценил компенсацию за оскорбление Успенской в размере 70 тысяч рублей, в Таганском суде — на 90 тыс. руб. Суд встал на сторону певицы, а Киркоров поплатился за свои слова о том, что артистка ведет себя как «попрошайка», явился. Сам поп-король российской эстрады на суд не явился.

Ранее адвокат Филиппа Киркорова заявил, что Любовь Успенская якобы судится только ради пиара.