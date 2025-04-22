Адвокат сестер Хачатурян высказался о движении уголовного дела

Адвокат сестер Хачатурян Ярослав Пакулин рассказал «Газете.Ru», как может измениться уголовное дело против сестер Хачатурян после установления вины их отца в насилии.

Михаил Хачатурян по решению суда был признан виновным в насилии над дочерьми. Решение еще не вступило в силу, но как только это произойдет, уголовное дело в отношении девочек должны изменить. Сами обвиняемые надеются, что следственный процесс вовсе прекратится и их освободят.

«Как только решение суда вступит в силу, Следственный комитет будет обязан квалифицировать действия девушек как необходимую оборону от преступных действий их отца», — сказал Пакулин.

Напомним, что Бутырский районный суд Москвы 21 апреля посмертно признал отца сестер Хачатурян виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, а также сексуальном насилии. Подвижки в деле произошли спустя семь лет.

Сам Михаил Хачатурян умер от ножевых ранений и тупых ударов молотком. На тот момент сестрам было 19, 18 и 17 лет. Они, как полагают, пошли на преступление «испытывая острую личную неприязнь» к 57-летнему отцу. Экспертиза показала, что самая младшая из девочек не отдавала отчет своим действиям. Старшие сестры оказались абсолютно вменяемы. Они все указали на многолетние издевательства и насилие со стороны отца.

Защита девушек настаивает на необходимой самообороне. Все годы СК предъявлял им обвинения в убийстве по предварительному сговору.

Ранее сообщалось, что родственники Михаила Хачатуряна не согласны с приговором суда.