Родственники Хачатуряна обжалуют посмертный приговор

Предположение, что история о «деле сестер Хачатурян» осталась в прошлом, оказалось преждевременным. Бутырский суд Москвы признал Михаила Хачатуряна, убитого в Москве в 2018 году, виновным в насилии над дочерьми. Его сестра Наира заявила, что родственники не согласны с таким решением. По ее мнению, суду не были представлены основательные доказательства вины ее брата в насилии над дочерьми. Есть только заявление самих девушек.

«Мы обжалуем приговор», — рассказала РИА Новости Наира Хачатурян.

По словам сестры погибшего, дочери Михаила Хачатуряна не общаются с родственниками со стороны своего отца.

По данным издания, дело убитого отца передали для посмертного рассмотрения в суд. Судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера. Преступления были совершены по отношению к несовершеннолетним. Суд также рассмотрел, было ли совершенно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц. Кроме того, предполагается, что погибший изготавливал порнографические материалы, которые распространял в Сети.

Ранее сообщалось, что убийце 15-летней школьницы из Подольска, который после изначилования нанес девушке не менее 41 удара ножом, вынесли приговор.