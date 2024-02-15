Адвокат Шереужев: участника шоу «Голос» Борисова могут отправить в колонию за наркотики

Звезда шоу «Голос. Дети» и «Ты супер!» Виктора Борисова поймали на перевозке наркотиков вместе с другом. В беседе с сайтом aif.ru адвокат Аслан Шереужев предположил, к каким последствиям это приведет.

Виктор Борисов попался правоохранителям случайно во время поездки в центре Москвы. Молодой человек управлял машиной, в которой сидел его друг в состоянии наркотического опьянения. Инспекторы затормозили транспорт для стандартной проверки, и обратили внимание на странное поведение пассажира. Позже у него нашли порошок, похожий на мефедрон.

Пока ситуация находится на проверке и дела не возбуждали. Адвокат Аслан Шереужев считает, что водителю грозит статья 228 УК РФ. Часть уже будут определять следователи.

«Дальнейшая квалификация зависит от того, придут ли следователи к мнению, что это было хранение и транспортировка наркотических веществ, употребление для личного использования либо с целью сбыта. Сбыт в данной ситуации сложно будет доказать, потому что нет приобретателя. Также на приговор может повлиять количество запрещенного вещества. За крупный размер, от 0,2 г, по тяжелым наркотикам, к которым относится мефедрон, грозит до 10 лет лишения свободы», — прокомментировал адвокат.

Уроженец Волгоградской области впервые появился на ТВ в 2014 году. Он участвовал в слепых прослушиваниях первого сезона «Голос. Дети», когда ему было 10 лет. Удивил он только одного члена жюри исполнением хита «Пароход» Леонида Агутина. Тогда ребенок признался, что и не рассчитывал на одобрение. Позже о Викторе еще услышат: в 15 лет он появился на шоу «Ты супер!» с песней Игоря Талькова «Летний дождь». Но и тогда мальчик не пробился в финал.

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