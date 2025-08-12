Адвокат Шиманский: с 1 сентября в России в силу вступят новые ограничения по вождению

Согласно утвержденным правительством правилам допуска к управлению автомобилем, с 1 сентября вступят в силу новые ограничения, рассказал в интервью агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский.

Новый список болезней, которые являются противопоказанием к вождению, включает общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера, пояснил собеседник агентства.

Помимо этого, расширенный перечень включает аномалии цветового зрения, отметил он.

«Теперь к вождению не будут допущены водители в том числе с частичной цветовой слепотой, искаженным восприятием красного и зеленого цветов", — предупредил Шиманский.

В общем и целом, список не содержит существенных изменений, которые могли бы повлиять на большинство водителей.

Люди, которым ранее было отказано в выдаче водительского удостоверения по медицинским показаниям, по-прежнему не смогут его получить.

Лица, у которых были диагностированы эти заболевания, могут быть лишены права управления транспортным средством только после прохождения медицинского освидетельствования. Те, чье состояние здоровья позволяет управлять автомобилем, будут допущены к вождению после прохождения стандартной медицинской проверки, подытожил Шиманский.

Ранее Ирина Волк опровергла данные об ограничении срока службы легковых автомобилей 30 годами.