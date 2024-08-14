Дело Блиновской начнут рассматривать по существу 30 августа
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Савеловский суд Москвы 30 августа приступит к рассмотрению дела «королевы марафонов» Елены Блиновской, сообщили РИА Новости в суде.
На первом заседании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, а Блиновская выскажет свое отношение к ней.
Блогер Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 906 млн рублей. При посредничестве супруга Алексея Блиновского она сумела легализовать 716 млн рублей.
«Королеву марафонов» Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Вначале ее поместили под домашний арест, но после того, как она в обход его условий продолжила пользоваться соцсетями, блогера отправили в СИЗО.
Ранее сообщалось, что Блиновская обратилась в Арбитражный суд для получения статуса банкрота.