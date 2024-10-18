Адвокат: жена иноагента Гозмана признала вину по делу о контрабанде

Марина Егорова, жена российского политика и общественника Леонида Гозмана*, признала свою вину по уголовному делу о контрабанде, передало РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Михаила Бирюкова.

Обвинения против нее были выдвинуты 27 сентября 2024 года. 3 октября Егорову задержали. В настоящее время она находится под домашним арестом. Егоровой грозит до 12 лет тюремного заключения.

Дело касается «кухонно-бытовых предметов», завещанных матерью Гозмана своей внучке. Их обнаружили во время перемещения из Берлина в Италию через Эстонию. Летом 2023 года был задержан водитель, перевозивший эти предметы.

Гозман пояснил, что речь идет о серебряной и мельхиоровой утвари. Он подчеркнул, что он и его супруга не осознавали, что эти вещи имеют культурную ценность. Политик добавил, что намеревался передать антиквариат своей дочери, для которой они были завещаны его родителями.

Гозман признал, что нарушил закон и тем самым вынудил свою супругу поступить аналогичным образом.

Гозман уехал в Израиль в 2022 году после того, как провел 15 суток в СИЗО за дело о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии. Против него были инициированы несколько уголовных дел.

Ему было предъявлено обвинение в неуведомлении о двойном гражданстве. В 2023 году против него возбудили уголовное дело по статье в распространении фейков.

В июле 2024 года Гозмана заочно осудили и приговорили к 8,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что телеведущая Фарида Курбангалеева* обжаловала в суде статус иноагента.

*Минюстом РФ признаны иностранными агентами.