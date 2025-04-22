Адвокат Жорин пояснил, что грозит сотруднику за сон на рабочем месте

Вчера отмечался странный праздник — День сна на рабочем месте. Адвокат Сергей Жорин пояснил, что грозит работнику, если он решит «отметить» эту дату. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, сон на рабочем месте в рабочее время без уважительной причины считается дисциплинарным проступком. Работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания вроде замечания, выговора или увольнения согласно ст. 192 ТК РФ. Однако сон во время обеденного перерыва не является нарушением трудовой дисциплины, поскольку это время работник вправе использовать его по своему усмотрению, в том числе и на сон.

Юрист добавил, что для законного увольнения за то, что работник спал на рабочем месте, необходимо зафиксировать факт нарушения, запросить у сотрудника письменное объяснение в течение двух рабочих дней, издать приказ о дисциплинарном взыскании.

Ранее сообщалось, что китаянка лишилась работы из-за ухода домой на минуту раньше.