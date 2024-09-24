Адвокат Жорин: пострадавшие от ботулизма имеют высокие шансы на победу в суде

Эксперт высоко оценивает шансы пострадавших от ботулизма на победу в суде. Об этом адвокат заявил в беседе с Инфо24.

Организации «Кухня на районе» и «Самокат», которые являются ответчиками, не смогли урегулировать спор на досудебном этапе. По мнению Сергея Жорина, они поступили довольно опрометчиво, не найдя точек соприкосновения с потерпевшими.

Если пострадавшим удастся доказать причинно-следственную связь между последствиями и действиями либо бездействием организаций, то они смогут одержать победу в суде. Помимо возмещения вреда здоровью (компенсация в размере до 2 млн руб. на каждого человека), ответчик должен будет покрыть расходы на юристов и адвокатов со стороны потерпевших.

Жорин отмечает, что в зависимости от степени вреда здоровью, возможно даже уголовное преследование виновных.

Ранее пострадавшие от ботулизма подали в суд на «Самокат» и «Кухню на районе».