Адвокат Жорин: установка камер в туалетах школ Перми незаконна

Известный российский адвокат в беседе с Инфо24 заявил , что установка камер видеонаблюдения в туалетах пермских школ является незаконной мерой, которая может иметь серьезные последствия для всех, кто принимал решение о их установке.

Эксперт подчеркивает, что родителям учеников стоит обратить внимание на данное обстоятельство, так как у них есть возможность подать иск в суд.

Кроме того, по словам Жорина, существует вероятность, что такие действия могут составлять уголовное преступление, особенно если записанные видео стали доступны для широкой аудитории.

В свою очередь, Департамент образования города пояснил размещение камер необходимостью контроля за поведением учеников и предупреждения случаев курения.

Ранее ученики пермских школ пожаловались на видеокамеры в туалетах.