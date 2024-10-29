Адвокат Жорин: установка камер в туалетах школ Перми незаконна
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Известный российский адвокат в беседе с Инфо24 заявил, что установка камер видеонаблюдения в туалетах пермских школ является незаконной мерой, которая может иметь серьезные последствия для всех, кто принимал решение о их установке.
Эксперт подчеркивает, что родителям учеников стоит обратить внимание на данное обстоятельство, так как у них есть возможность подать иск в суд.
Кроме того, по словам Жорина, существует вероятность, что такие действия могут составлять уголовное преступление, особенно если записанные видео стали доступны для широкой аудитории.
В свою очередь, Департамент образования города пояснил размещение камер необходимостью контроля за поведением учеников и предупреждения случаев курения.
Ранее ученики пермских школ пожаловались на видеокамеры в туалетах.