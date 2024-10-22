Ученики пермских школ пожаловались на видеокамеры в туалетах

Ученики школ Перми возмутились наличием камер в туалетах. Как пишет VSE42.Ru со ссылкой на соцсети, также дети пожаловались на отсутствие дверей в раздевалках.

Как минимум в трех школах заметили вопиющее нарушение личного пространства детей. Школьники массово жалуются в соцсетях, что им не нравятся камеры в туалетах и отсутствие дверей в раздевалках. При этом администрации заведения уверяют, что записывающие устройства нужны лишь для борьбы с курящими учениками и угол обзора не затрагивает кабинки туалетов.

Однако дети уверяют, что системы видеонаблюдения висят прямо напротив кабинок и смущают их регулярно.

Также по словам школьников, дверь в раздевалку возвращали на время проверок, но затем она вновь загадочно пропала.

«В 77-й школе учащимся обещали, что будут снимать только происходящее возле умывальников. Однако видеонаблюдение установили прямо напротив кабинок — мальчики и девочки не могут нормально сходить в туалет», — пишет telegram-канал Ural Mash

Сейчас ученики пытаются привлечь внимание местных властей к проблеме и заставить руководство изменить местоположение камер, или вовсе от них избавиться.

Ранее сообщалось, что почти 2000 нарушений на стройках выявили в Подмосковье с помощью нейросети.