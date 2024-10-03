Адвокат Жуковский объяснил пересмотр дела о смерти младенца в Калининграде

Адвокаты Вячеслав Жуковский и Ксения Ворончук в беседе с RT объяснили решение президиума Верховного суда о пересмотре дела врачей из Калининграда Элины Сушкевич и Елены Белой, которых осудили за смерть младенца.

Представляющий интересы Элины Сушкевич Вячеслав Жуковский отметил, что он и его подзащитная будут готовиться к заседанию апелляционного суда. Пересмотр дела получился, так как этого добивалась защита врачей. Как уточнил юрист, пытались убедить отменить все три судебных акта.

Адвокат Ворончук отметила, что благодаря отмене апелляционного определения Сушкевич переведут в СИЗО. До этого женщина находилась в колонии Калининградской области.

«Для нас это ценно тем, что с сегодняшнего дня каждый день нахождения в следственном изоляторе будет опять для нее учитываться как 1,5 дня лишения свободы. С учетом пересчетов на сегодняшний день она уже отбыла 4,5 года из девяти», — рассказала адвокат.

Напомним, в 2022 году врачам вынесли приговор по делу о смерти младенца. Сушкевич приговорили к девяти годам лишения свободы, а Белую — к 9,5. По версии следствия, ребенок стал жертвой медиков из-за боязни испортить статистику.

Ранее сообщалось, что россиянку заподозрили в убийстве троих детей.