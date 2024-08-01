Адвоката из Бурятии обвинили в удушении следователя из-за одного прикосновения

Адвоката из Бурятии Екатерину Илюшко обвинили в нападении на следователя Елену Баженову. В беседе с «Газетой.ру» первая отметила, что таким образом от нее якобы пытаются избавиться.

Илюшко заявила, что лишь слегка дотронулась до следователя в качестве демонстрации. Таким образом юрист пыталась показать задержанному, каким образом на теле остаются генетические следы. Правоохранительница при этом не отреагировала на произошедшее.

«Я левой рукой к ней прикасаюсь, будучи правшой сама по себе. Две секунды буквально тактильный контакт. Вдруг вечером она идет и берет справку, что у нее ушиб горла. Для меня это был шок. Она говорит, что вдохнуть не могла, хотела закричать. Но она спокойно села на скамеечку, давала на подпись мне документы. Она же вполне адекватно себя вела. Ее поведение не изменилось на «до» и «после». Мы с ней расстались полюбовно», — высказалась адвокат.

Адвокат пыталась поговорить с Баженовой и решить все без разбирательств, а также принести извинения, однако та отказалась. По словам следователя, она якобы лечится у психолога, а рапорт ее вовсе «попросили написать». Илюшко подчеркнула, что на нее за все годы работы не было жалоб, особенно такого, абсурдного характера. Юрист выдвинула версию о том, что от нее просто хотят избавиться.

Проводить очную ставку и экспертизу по видео с камер следователи почему-то отказались. Само расследование проводят подозрительно быстро.

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