Мать обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью уехала из России

Мать вероятного подрывателя железной дороги под Рязанью Руслана Сидики не проживает в России, выяснило РИА Новости . Женщина уехала из страны в Великобританию.

За матерью обвиняемого не числится жилья, она не стоит на регистрационном учете нигде на территории России. В официальных материалах суда указано, что у Руслана Сидики есть родственники за границей. По этой причине считают, что он мог скрыться именно там.

Напомним, что Руслана Сидики считают причастным к подрыву ж\д и участии в террористической деятельности. Ему вменяют совершение теракта и подготовку к еще одному аналогичному преступлению в составе группы лиц. Также его обвинили в изготовления взрывных устройств. Он признавался, что его завербовало МО Украины.

Инцидент произошел 11 ноября 2023 года. Из-за взрыва сошли 19 вагонов грузового поезда.

Ранее сообщалось, что подрывник из Рязанской области признался в атаке на аэродром в Дягилево.