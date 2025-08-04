Адвокатов в Краснодаре осудили за попытку обмануть клиента и посредничество во взятке

Ленинский районный суд Краснодара приговорил адвокатов Юрия Костенко и Андрея Бобровицкого к колонии за попытку мошенничества и посредничество во взяточничестве. Один из них получил 2 года, второй — 1,5 года. Об этом сообщает РБК.

Двух краснодарских адвокатов осудили за попытку незаконно получить 1 млн руб. от клиента. Юрий Костенко, член адвокатской палаты края, через своего коллегу Андрея Бобровицкого взял деньги у несовершеннолетнего, подозреваемого в преступлении. По версии следствия, Костенко убедил молодого человека, что средства пойдут сотрудникам СКР для прекращения уголовного дела, но на самом деле планировал оставить их себе.

Бобровицкий, не зная о мошеннической схеме, согласился быть посредником. Однако оперативники ФСБ задержали его при передаче денег. После этого адвокат пошел на сотрудничество со следствием и помог зафиксировать передачу средств Костенко.

Оба адвоката полностью признали вину. Суд назначил Костенко 2 года колонии общего режима и штраф 80 тыс. руб., а Бобровицкому — 1,5 года заключения. Приговор еще не вступил в силу.

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