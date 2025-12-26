Адвокаты курьера, доставившей мошенникам деньги Долиной, обжаловали приговор

Начался новый этап в громком деле о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. По информации РИА Новости, адвокаты одного из ключевых фигурантов, курьера Анжелы Цырульниковой, обжаловали вынесенный ей приговор.

Цырульникову осудили за участие в преступной схеме, в результате которой у певицы похитили более 175 млн руб. и лишили права собственности на элитную квартиру в центре Москвы.

Суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. Теперь защита оспаривает этот вердикт в Балашихинском городском суде Московской области.

Цырульникова — не единственная, кто подал апелляцию. Ранее свое наказание обжаловал Андрей Основа, приговоренный к четырем годам колонии и штрафу в 900 тыс. руб.

Также ожидается, что апелляции подадут и другие осужденные по этому делу — Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий, каждый из которых получил по семь лет колонии и штраф в 900 тыс. руб.

