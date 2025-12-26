Долиной предложили новое место жительства вместо квартиры: там придется ухаживать за козами

Владельцы одной из ферм в Ленинградской области пригласили певицу на пожизненное проживание в своем хозяйстве.

Долиной готовы предоставить собственную избушку, где она сможет вести спокойную сельскую жизнь. В качестве «бонусов» к заселению владельцы обещают полноценное подсобное хозяйство с коровами и козочками, которые певица сможет доить, обслуживающий персонал.

Кроме того, артистке регулярно будут поставлять натуральные продукты, а также организовывать катание на пони и даже поставят настоящую русскую печь.

25 декабря стало известно, что Долина съехала из своей потерянной квартиры в Хамовниках. Певица продала ее Полине Лурье под влиянием мошенников за 112 млн руб.

Несмотря на попытки вернуть жилплощадь через суд, Верховный суд РФ оставил право собственности за Лурье.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что народная артистка РФ Лариса Долина хочет взыскать 1 млн руб. с Полины Лурье за коммунальные услуги.