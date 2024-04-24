Адвокаты собираются вытащить замминистра обороны Тимура Иванова из СИЗО

В беседе с RT Денис Балуев, адвокат замминистра обороны Тимура Иванова, рассказал о дальнейших планах после ареста его подзащитного. По словам юриста, выбранную судом меру пресечения будут обжаловать.

Денис Балуев отметил, что подзащитный не согласен с выбранной мерой пресечения, а именно — арестом почти до конца июня. Адвокат намерен вытащить Иванова из следственного изолятора, добившись более мягкой меры пресечения по делу о взятке в крупном размере.

При этом недавно адвокат отмечал, что обвинение не было сформулировано полностью, но в СМИ уже распространили версию о произошедшем.

Напомним, по предварительной версии, Тимур Иванов взял деньги от третьего лица при исполнении обязанностей на посту замминистра обороны РФ. Он проигнорировал нужды ведомства по части строительства. Оперативники недавно провели обыски в историческом здании в центре Москвы: полагают, именно там жил Иванов. Речь про небольшой особняк, где по роману Булгакова «Мастер и Маргарита» жил Мастер.

Ранее сообщалось, что задержанного замглавы Минобороны Иванова контрразведчики ФСБ разрабатывали не один месяц.