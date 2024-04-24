ТАСС: задержанного замглавы Минобороны Иванова контрразведчики ФСБ разрабатывали не один месяц

Задержанный минувшим вечером заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов уже давно находился у оперативников ФСБ в разработке, информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, 23 апреля, Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны страны Тимура Иванова. Его подозревают в принятии взятки в размере 1 млн рублей. Представитель ведомства Светлана Петренко пояснила, что в настоящее время с задержанным Ивановым проводятся следственные действия.

«В оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад», — заявил источник ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется военной контрразведкой Федеральной службы безопасности РФ.

Ранее мы писали, что ближайшую ночь Тимур Иванов проведет в ИВС, а уже в среду, 24 апреля, суд примет решение об его аресте на время следствия.