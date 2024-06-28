Аэрацию проведут на дорогах Московской области в связи с жаркой погодой

В связи с жаркой погодой дорожные службы Подмосковья проводят аэрацию, которая помогает охладить дороги, она пройдет в черте 311 городов и населенных пунктов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для комфортного передвижения автомобилистов работы проводятся до 16 часов. В работе задействованы около 300 поливомоечных машин», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что такая процедура поможет также устранить пыль и улучшить санитарное состояние улично-дорожной сети городов. Местным жителям также напомнили, что в регионе прогнозируют жаркую погоду, поэтому важно быть аккуратными на дорогах, а также отказаться от необязательных поездок в пиковые солнечные часы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.