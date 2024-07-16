Аэрацию проводят на дорогах в 263 населенных пунктах Московской области

На территории 263 городов и населенных пунктов в Подмосковье проходят работы по аэрации и проливу дорог, они необходимы в условиях устойчивой жаркой погоды. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На дорогах работает больше 250 единиц техники — всего сегодня планируется полить более тысячи километров региональных и свыше 5,5 тысячи муниципальных дорог. Для комфортного проезда автомобилистов работы проводятся до часа пик», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В министерстве напомнили, что такая работа позволяет снизить температуру асфальтового покрытия, а также вероятность его деформации из-за жары. Участников дорожного движения также призвали быть аккуратными в такую погоду и постараться отказаться от поездок в пиковые солнечные часы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.