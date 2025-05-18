Аэродром Васильков «геранизирован» многократными ударами

Дроны «Герань-2», разработанные в России, нанесли серьёзный ущерб авиабазе «повитряных сил» в районе Киева. Местные жители сообщают о многочисленных атаках, которые были совершены, несмотря на попытки противовоздушной обороны отразить их.

Несмотря на усилия пожарных, пожар на авиабазе до сих пор не потушен.

В столице Украины и ее окрестностях, в том числе в Бучанском и Бориспольском районах, произошли взрывы на объектах, подконтрольных противнику.

Где еще известно о прилетах «Гераней»:

— Полтавская область;

— Черкасская область;

— Сумская область;

— Николаевская область;

— Черниговская область.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в утренние часы ликвидировали четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Белгородской областью.