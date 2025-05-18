Аэродром Васильков «геранизирован» многократными ударами
Российские дроны ударили аэродром Васильков под Киевом
Фото: [соцсети]
Дроны «Герань-2», разработанные в России, нанесли серьёзный ущерб авиабазе «повитряных сил» в районе Киева. Местные жители сообщают о многочисленных атаках, которые были совершены, несмотря на попытки противовоздушной обороны отразить их.
Несмотря на усилия пожарных, пожар на авиабазе до сих пор не потушен.
В столице Украины и ее окрестностях, в том числе в Бучанском и Бориспольском районах, произошли взрывы на объектах, подконтрольных противнику.
Где еще известно о прилетах «Гераней»:
— Полтавская область;
— Черкасская область;
— Сумская область;
— Николаевская область;
— Черниговская область.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в утренние часы ликвидировали четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Белгородской областью.