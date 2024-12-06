«Аэрофлот» планирует приобрести грузовые самолеты «Волга-Днепр» на запчасти

«Аэрофлот» рассматривает покупку пяти грузовых самолетов Boeing 737-800BCF у компании «Волга-Днепр» для использования в интересах дочерней компании «Победа».

Стоимость таких самолетов в 2022 году оценивалась в 8-9 млрд руб. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщил «Коммерсантъ».

Это потенциально станет первой подобной операцией на российском рынке. Ранее схожий интерес к данным самолетам проявляла авиакомпания S7, но сделка не состоялась. Пока ни «Аэрофлот», ни «Волга-Днепр» официально не подтвердили информацию.

Недавно Министерство промышленности и торговли России внесло изменения в свои планы по производству авиационных двигателей для ряда моделей новых самолетов. Эти корректировки связаны с необходимостью адаптации к текущим рыночным требованиям.