«Аэрофлот» сообщил о задержках и отменах рейсов в аэропортах из-за сбоя

В связи с неполадками в информационных системах «Аэрофлот» заявил о вероятных изменениях в графике полетов. Авиакомпания сообщила в своем телеграм-канале о сбое в работе IT-инфраструктуры и о возможных перебоях в предоставлении услуг.

В связи с этим, по заявлению представителей «Аэрофлота», вероятна корректировка расписания рейсов, включая возможность их переноса или отмены.

В «Аэрофлоте» также подчеркнули, что в настоящее время специалисты прилагают все усилия для того, чтобы свести к минимуму возможные негативные последствия для выполнения запланированных полетов и оперативно восстановить нормальное функционирование сервисов.

По имеющейся информации, в аэропортах Шереметьево и Пулково уже наблюдаются задержки и отмены ряда рейсов. Причины технического сбоя пока не разглашаются.

Напомним, что ранее, в период с 19 по 22 июля, из-за атак беспилотных летательных аппаратов было отменено свыше 500 рейсов, что затронуло интересы 75 тыс. пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Пхеньяне с цветами встретили первые прямой авиарейс из Москвы.