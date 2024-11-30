«Аэрофлот» станет первой компанией в РФ с самолетами по «мокрому» лизингу

«Аэрофлот» возьмет три самолета в «мокрый» лизинг и станет первой российской организацией, применившей такую схему. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные, полученные от пресс-службы этой авиакомпании.

«Аэрофлот» арендует три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330 благодаря договоренностям, которые он достиг через компанию из РФ iFly. За счет этого общее число таких самолетов в его авиапарке достигнет полутора десятков. Таким образом, «Аэрофлот» становится первой российской организацией, которая внедряет у себя «мокрый лизинг».

«Перевозчикам, которые берут в «мокрый» лизинг авиатехнику, это позволит оперативно наращивать парк самолетов, к примеру, в период высокого спроса или при появлении новых маршрутов», — заявил по этому поводу Дмитрий Ядров, глава Росавиации.

Планируется, что новый метод хозяйствования положительно скажется на авиаперевозках в РФ. «Аэрофлот» запустит полученные самолеты на авиатрассах между Москвой, Владивостоком, Хабаровском, Южно-Сахалинском и Петропавловском-Камчатским.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании были вынуждены приостановить эксплуатацию лайнеров Airbus A320/А321neo. Это связано с техническими неполадками. Самолеты постепенно выходят из строя, так как к ним очень сложно найти запчасти из-за санкций. Даже те воздушные суда, которые не вызывают пока нареканий, были законсервированы на случай полетов во время высокого сезона.