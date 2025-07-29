«Аэрофлот» сумел наладить стабильность выполнения своих рейсов

В компании сообщили, что программа по выполнению рейсов постепенно стабилизируется. Сегодня, 29 июля, планируется выполнить 93% от всего числа полетов, которые включены в расписание. Ранее в график были включены 233 парных рейсов из Москвы и обратно, теперь же будет выполнено 216 рейсов.

Также штатно заработал сервис по бронированию билетов. В нем не фиксируется никаких сбоев. Онлайн-регистрация билетов стала запускаться за сутки до вылета, регистрация в аэропорту также проходит в обычном режиме.

Ранее о задержках в аэропортах высказался Российский союз туристов. Он признал, что подобные масштабные сбои происходят впервые, а также призвал пассажиров сохранять спокойствие и напомнил о действующих правилах компенсаций. Людям порекомендовали внимательно отслеживать изменения в расписании через онлайн-табло и объявления в аэропортах.