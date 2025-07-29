«Аэрофлот» сумел наладить стабильность выполнения своих рейсов
«Аэрофлот»: рейсы выполняются стабильно, бронирование билетов проходит штатно
Работа авиакомпании «Аэрофлот» постепенно приходит в штатный режим, рейсы начинают выполняться по расписанию. Слова представителей этой фирмы привел телеграм-канал «ЕЖ».
В компании сообщили, что программа по выполнению рейсов постепенно стабилизируется. Сегодня, 29 июля, планируется выполнить 93% от всего числа полетов, которые включены в расписание. Ранее в график были включены 233 парных рейсов из Москвы и обратно, теперь же будет выполнено 216 рейсов.
Также штатно заработал сервис по бронированию билетов. В нем не фиксируется никаких сбоев. Онлайн-регистрация билетов стала запускаться за сутки до вылета, регистрация в аэропорту также проходит в обычном режиме.
Ранее о задержках в аэропортах высказался Российский союз туристов. Он признал, что подобные масштабные сбои происходят впервые, а также призвал пассажиров сохранять спокойствие и напомнил о действующих правилах компенсаций. Людям порекомендовали внимательно отслеживать изменения в расписании через онлайн-табло и объявления в аэропортах.