В РСТ высказались о транспортном коллапсе в аэропортах Москвы

Технический сбой в IT-системе одного из крупных российских авиаперевозчиков привел к задержкам рейсов в московских аэропортах. Российский союз туриндустрии (РСТ) прокомментировал ситуацию в беседе с RT.

В РСТ подтвердили, что ситуация находится на контроле у Росавиации и Минтранса, работающих над восстановлением нормального графика полетов. По словам представителя РСТ Артура Абдюханова, подобные масштабные сбои происходят впервые. Он призвал пассажиров сохранять спокойствие и напомнил о действующих правилах компенсаций.

В союзе также напомнили, что при задержке рейса на два часа авиакомпания обязана предоставить прохладительные напитки, при пятичасовой задержке — горячее питание. Если вылет откладывается более чем на восемь часов, перевозчик должен обеспечить размещение в гостинице. Это законные права всех пассажиров. Главное — сохранять все документы, билеты и всю информацию, связанную с полетом.

РСТ сейчас рекомендует внимательно отслеживать изменения в расписании через онлайн-табло и объявления в аэропортах. В туристическом секторе уже готовы к возможным сложностям: по словам Абдюханова, туроператоры намерены минимизировать негативное влияние задержек на отдых клиентов, даже если это потребует дополнительных расходов с их стороны.

Ранее Генпрокуратура начала расследовать взлом системы «Аэрофлота».