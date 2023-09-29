Аэрофлот заявил, что сможет обеспечить бесперебойное авиасообщение

Компания «Аэрофлот» заявила, что сможет обеспечить бесперебойное авиасообщение для жителей России. Подробности рассказало РИА Новости .

После введения ограничений на полеты за границу с применением авиалайнеров, зарегистрированных у «Государственной транспортной лизинговой компании» российский перевозчик успокоил пассажиров.

Представитель «Аэрофлота» заявил, что у перевозчика достаточно воздушных бортов, чтобы обеспечить перевоз пассажиров по уже имеющимся и согласованным программам полетов по всем международным направлениям.