МАК обнародовал причины катастрофы SSJ в 2019 году в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», произошедшей 5 мая 2019 года в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно опубликованному отчету, причиной происшествия стали некоординированные действия командира воздушного судна при посадке. После серии грубых касаний взлетно-посадочной полосы конструкция шасси оказалась перегруженной, что привело к разрушению топливных баков и возникновению пожара. Разлив топлива усугубил ситуацию, сделав эвакуацию пассажиров сложной.

Комиссия МАК рекомендовала авиационным властям пересмотреть требования к подготовке пилотов, уделяя особое внимание их действиям в сложных условиях. Разработчикам самолета предложено проанализировать конструкцию шасси и внести изменения, снижающие риск утечки топлива при аварийной посадке. Также отмечена необходимость доработки системы предупреждений экипажа и улучшения процедур экстренной эвакуации.

Авария SSJ-100 стала одной из самых трагических в современной российской авиации. В результате аварии, вызванной неудачной посадкой, погибли 41 человек из 78 находившихся на борту.

Ранее в МАК назвали причину крушения вертолета в Московской области спустя три года.