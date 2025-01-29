Аэропорт Домодедово ответил на иск от Генпрокуратуры

Аэропорт Домодедово в Москве полностью выполняет требования действующих законов, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта, отвечая на запрос прокомментировать иск Генеральной прокуратуры.

В заявлении указано, что позиция аэропорта будет определена после того, как компания подробно изучит исковое заявление.

Напомним, Генпрокуратура подала иск против компаний группы «Домодедово», а также против основного владельца аэропорта Дмитрия Каменщика и председателя совета директоров Валерия Когана. Иск был подан после проверки прокуратуры, касающейся процесса приватизации.

Ранее сообщалось, что клип «Сигма-бой» с откровенными танцами школьниц проверят в ГП на нарушение закона.