Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме после смены собственника

Аэропорт Домодедово продолжает работать в штатном режиме после решения о передаче объекта в собственность России. Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Во вторник, 17 июня, стало известно, что Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры (ГП) РФ о передаче активов Домодедово, которые состоят из 25 организаций стоимостью более 1 трлн руб., в собственность государства.

ГП утверждала, что бенефициары аэропорта — Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, которые являются резидентами других стран, незаконно распоряжались активами предприятия и выводили прибыль за границу, нарушая российское законодательство.

Аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова представляет собой международный аэропорт федерального значения, являющийся одним из четырех крупнейших авиационных узлов Москвы и Московской области.

Домодедово обслуживает регулярные рейсы как внутри России, так и за рубеж — в Европу, Азию и Африку. Аэропорт занимает второе место в РФ по объему пассажиропотока после Шереметьево.

Ранее сообщалось, что суд оставил в силе решение о передаче государству активов Raven Russia.