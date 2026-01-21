Аэропорт Домодедово выставят на продажу в конце января 2026 года

Московский аэропорт Домодедово вновь выставляют на продажу. Торги по продаже одного из крупнейших аэропортов страны пройдут в конце января 2026 года в формате голландского аукциона. Об этом сообщил агентству «РБК» пресс-центр Промсвязьбанка, который является организатором сделки.

Согласно официальной информации, прием заявок от потенциальных покупателей стартует 22 января 2026 года, а сам аукцион состоится неделей позже — 29 января.

Приватизация аэропорта будет проходить по специальным правилам, установленным для таких активов. Стартовая цена лота определена на уровне рыночной стоимости и составляет 132,2 миллиарда рублей. В ходе так называемого «голландского аукциона» цена будет поэтапно снижаться. Организаторы начнут со стартовой суммы и будут понижать ее с шагом в 10% от начальной цены вплоть до уровня в 50% (около 66,1 млрд руб.), пока не найдется покупатель, готовый подтвердить свою готовность приобрести актив по текущей цене.

Особенностью процедуры станет конкурентный этап в случае, если на одну и ту же цену претендует несколько участников. Если на стартовой цене или на каком-либо шаге понижения заявки подадут два и более покупателя, между ними будет проведен классический аукцион на повышение с шагом уже в 5% для определения победителя.

Это уже не первая попытка продать аэропорт Домодедово. Предыдущие торги не состоялись, что делает предстоящее событие одним из ключевых в сфере приватизации крупнейших инфраструктурных объектов России.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Дерипаска оценил аэропорт Домодедово в 40 млрд, а не в 132 млрд рублей.