Аэропорт Гамбурга вновь работает в штатном режиме после проверки об угрозе рейсу

В штатном режиме вновь работает аэропорт в городе Гамбург. Об этом сообщает РИА Новости днем в понедельник, 9 октября.

О том, что воздушная гавань снова работает в привычном режиме, сообщили в пресс-службе. Ранее СМИ писали о том, что в отношении рейса, прибывшего из Тегерана в Гамбург, поступила угроза теракта.

Немецкая полиция сразу закрыла аэропорт, проверила как воздушную гавань, так и прибывших пассажиров, но никаких угроз обнаружено не было.