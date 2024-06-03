Аэропорт Казани снял ограничение на полеты, введенные из-за потенциальных угроз

В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты самолетов в 3 июня. Поздним вечером ограничения сняли, пишет издание «Vse42.ru» .

23 мая Казанский аэропорт, по данным из Сети, задержал самолеты из-за возможной атаки беспилотников. Однако 3 мая после введения ограничений причину не уточняли. В Росавиации отметили, что это нужно для обеспечения безопасности полетов.

Во время действия ограничений самолеты приземлились на запасных аэродромах в таких городах как Уфа, Ульяновск, Самара, Чебоксары. Также судна садились во Внуково, в Москве.

За время ограничений на запасные аэроплощадки приземлились семь самолетов, остальные после снятия запрета вернулись к прежнему графику.

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