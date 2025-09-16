В Домодедово задержали мужчину с чертежами скрипок Страдивари при попытке вывоза
В международном аэропорту Домодедово сотрудники таможенной службы задержали гражданина РФ, пытавшегося незаконно вывезти за границу чертежи коллекционных скрипок, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).
Среди изъятых документов оказались копии чертежей легендарных инструментов Антонио Страдивари, Амати и Гварнери, созданных в XIX–XX веках.
При досмотре багажа у задержанного были обнаружены подробные схемы создания 16 музыкальных инструментов, а также редкие книги XIX–XX веков и уникальный перфорированный ролик для механического пианино с записью произведения Камиля Сен-Санса «Гавот» от 13 декабря 1905 года.
Отмечается, что все эти предметы входят в перечень культурных ценностей, вывоз которых требует специального разрешения Министерства культуры РФ.
Пассажир не предоставил никаких документов, дающих право на вывоз предметов. Его действия подпадают под уголовное законодательство о незаконном перемещении культурных ценностей. Ему может грозить крупный штраф или лишение свободы сроком до пяти лет.
